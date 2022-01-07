Karar yazarı Beki: CHP’li belediyeler batsa sevinebiliyormuşuz

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, iktidara yakın bir gazetenin “Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, CHP’li İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu duyurdu.” şeklindeki haber anonsuna değinerek, "Oysa bakın bu gazeteye; Fitch’e göre CHP’li belediyelerin iflasın eşiğine geldiğini duyururken hiç üzülmüşe benziyor mu? Bilakis, bu kötü habere sevinmediğini söylemeye bin şahit ister." değerlendirmesini yaptı.

Beki yazısında, "Adı lazım değil; anonsu geçen gazeteyi, 'yerli ve milli'cilik sattığı şu sicilinden tanırsınız... Fitch, Türkiye ekonomisinin notunu düşürse aynı gazete, buna “algı operasyonu” derdi. Yetinmez; Fitch’i tetikçilikle suçlardı. Onunla da kalmaz; dış güçlerin ekonomimize saldırı başlattığını söylerdi. Ama orada durmazdı. 'Fitch’ten iktidara kötü haber' diye haberini yapan çıksa, ağzını açar gözünü yumardı. Haberi olduğu gibi vermek, ekonomik kaos planı ve dış manipülasyona hizmet olurdu. Haberi yayanı hedefe koyardı; ülkesini kötülediğinden girer Türkiye’nin başarılarına sevinemediğinden, Allah korusun ekonomi gerçekten kötüleşse bundan mutluluk duyacağından çıkardı. 'İktidar başarısız görünsün de varsın ekonomi batsın' diye fırsat kollamak olurdu, bu haberi paylaşmak." düşüncesini dile getirdi.

Beki şu ifadeleri kullandı:

"Yalan reytinglerden bile medet umuyorlar' yaygarası basanların başını bu gazete çekerdi. 'Ülkesinin hiçbir mutluluğuna ortak olamayanlar, felaketine el çırpmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Zil takıp oynayacaklar, bu nasıl nankörlük, ekmeğini yediği ülkeye bu kadar mı hain olur insan' yazıları, gırla giderdi. Oysa bakın bu gazeteye; Fitch’e göre CHP’li belediyelerin iflasın eşiğine geldiğini duyururken hiç üzülmüşe benziyor mu? Bilakis, bu kötü habere sevinmediğini söylemeye bin şahit ister. “Nerede, ah keşke, o günleri de görür müyüz, hadi inşallah, tez zamanda iflas haberlerini bekliyoruz, dünya gözüyle göster yarabbi” sevinç ve dileği, alttan alta sırıtıyor anonsta.

Dahası, arzusunu çok da belli etmemek, bunu gönülden istediğini saklamak gibi bir kaygı taşımadığı anlaşılıyor. En fenasıysa haberi, gönlünden geçtiği gibi kırparak sunduğunun anlaşılması. İBB destekçisi sosyal medya hesaplarında, Fitch raporundan kesitler paylaşıldı. Meğer yazının başında okuduğunuz şekli, gerçeği değil bu gazetenin temennisini yasıtıyor olmasın mı! Doğrusu; İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin kredi notlarının Türkiye’nin genel notunun üzerinde ve belediyelerin riskinin daha az olduğu şeklindeymiş. Şu kadarcık Fitch değerlendirmesine tepkisi böyleyken bir de barajları kuraklık vursa, İstanbul’da musluktan su akmasa neler yapacağını düşünün. CHP’li İmamoğlu’nun başarısız olmasını dilemek, AK Parti taraftarına hak demek. Hatta CHP’li belediyeyi başarısız gösterecekse...Yağmur yağmadığı için bırakın içten içe sevinç çığlıkları atmayı, duaya bile çıkılabilir belki.

Susuzluktan kırılırsa aklı başına gelir, bir daha yanlış partiye oy vermez diye halka, seçiminden dolayı bir ceza niye reva görülemesin, değil mi! Peki hangi ülkenin belediyesi bunlar, hangi millet seçti?"