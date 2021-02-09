Karar yazarı Beki: Bir rektör atama yöntemine karşı olmak, Cumhurbaşkanı’na ve temsil ettiği millet iradesine karşı olmakla eş tutuldu

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Bir rektör atama yöntemine karşı olmak, Cumhurbaşkanı’na ve temsil ettiği millet iradesine karşı olmakla eş tutuldu." düşüncesini dile getirdi.

Sosyal medyada başlatılan "Erdoğan’ın yanındayız” kampanyasına değinen Beki, "Astla bağlı olduğu üst makam arasında dün yakışıksız ve uygunsuz görülen ilişki, bugün pek münasip oldu. Hiç sakınca görülmüyor. Teşvik ediliyor. 2 buçuk milyon destek sağlamakla övünülüyor bile. Ne menem iştir, hangi siyasi psikoloji ve ihtiyaçtan doğmaktadır, bununla nereye varılmak istenmekte, ne murat edilmektedir? Fesüphanallah!" ifadesini kullandı.

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