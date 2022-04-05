Karar yazarı Beki: Bakan Nebati'nin ağzından yine bal damlıyordu hamdolsun!

Karar yazarı Akif Beki, 20 yılın zirvesine ulaşan enflasyon rakamlarını değerlendirirken, "TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon, yüzde 60’ı devirdi. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin ağzından, dün yine bal damlıyordu hamdolsun" dedi.

Beki, "Ağza tat boğaza feryat vaatler" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Nebati, müjdesini tekrarladı. Diş sıkıp az sabrederse aziz millet, sene sonunda enflasyonun makul seviyelere düşürüldüğünü görecek. Demesine göre, faizle doları düşürdükleri gibi olacakmış. Faizle doları “lan nasıl” dizginledilerse, enflasyonu da sene sonuna kalmadan dizginleyecekler. Sürekli ertelenen bir müjde bu. Ekonomi sürekli ha şahlandı ha şahlanıyor. Türkiye uçuşa geçti geçecek, eli hep kulağında. Milattan milada koşuyor memleket. Ne hikmetse milat, durmadan uzaklaşıyor. Tam yakaladık derken hay Allah, yine kaçmasın mı! Son milat, 2023 seçimleri. İktidar o seçimleri de alırsa bu defa kesin şaha kalkacakmış ekonomi... Türkiye’yi, parlak bir gelecek bekliyor. Teminatı, iktidar. Yaptıkları, yapacaklarının teminatı. Bugünümüz nasıl dünden iyiyse, yarınımız da bugünden öyle iyi olacakmış. Bugünümüz sanki dünden iyi mi ki, yarınımız bugünden iyi olsun!"

Yazının tamamı için tıklayın.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur Korumalı TL Mevduatı uygulamasını açıkladığı 20 Aralık gecesi dolar/TL'nin zirveye ulaştıktan sonra düşmeye başlarken, "Lan nasıl" diye tepki verdiğini söylemişti.