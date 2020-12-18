Karar yazarı Beki: Bahçeli’nin Parti kapatmayı faydasız gören AK Parti yöneticisi Kurtulmuş'tan lafını esirgememesi şakasının olmadığını gösteriyor 

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" diyen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u isim vermeden "Mesele parti kapatmanın ötesinde ihaneti cezalandırmaktır" diyerek eleştirmesini yorumladı. Beki, "Bahçeli’nin Parti kapatmayı faydasız gören AK Parti yöneticisi Kurtulmuş'tan lafını esirgememesi şakasının olmadığını gösteriyor" görüşünü savundu.

Beki yazısında, "Aynı mesaj dizisinde Bahçeli'nin, yaptırımlardan sonra hala diplomasi adı altında ABD'yle dost ve müttefik gibi geçinmeye de itirazı var. Ve Cumhur İttifakı ortağından, teklifine en kısa zamanda cevap bekliyor. Geçiştirilmeye, atlatılmaya izin vermeyecek bir keskinlikte hem de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu üzere; yargıyı bağımsız ve tarafsız yapmak, küresel siyasetteki değişimlere ayak uydurmak için mi reform yapılacak? Yoksa Bahçeli'nin söylediği şekilde, mesela 'terörist' Demirtaş'la 'Sorosçu' Kavala'nın suçluluğunu bir an önce yargıya teyit ve tescil ettirmek için mi?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "2021, reform yılı olacak olmasına da... Demokrasi ve hukuk reformunun önceliği, bu ikisinden hangisi olacak? Bahçeli'nin tavrı net ve tartışmaya açık değil. Sıra AK Parti'nin reformdan ne anladığını netleştirmesinde. karar anı geldi. Adını koyup reform bahsini uzatmadan kapatma çağrısı, bakalım AK Parti'de nasıl karşılık bulacak." ifadesini kullandı.