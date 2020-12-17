Karar yazarı Beki: Atanmışlara, seçilmişleri kalaylama hakkı getirildi de haberimiz mi yok?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis bütçe görüşmelerindeki konuşmasını iktidara yakın medyada 'övüldüğünü' hatırlatarak, "Atanmışlara, seçilmişleri kalaylama hakkı getirildi de haberimiz mi yok?" diye sordu.

Beki yazısında, "İktidara yardımcı bir gazetede, İçişleri Bakanı Soylu'nun Meclis'teki performansı övüle övüle bitirilemiyor.Bir an için tersinden düşünelim...Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir başka partili, mesela Kılıçdaroğlu'nun şahsı iktidarda olsaydı... Bakanlar Kurulu kararlarının, ikili ve üçlü kararnamelerin artık tek imzaya baktığı bu yetkileri Kılıçdaroğlu kullansaydı...Ve onun atadığı bir İçişleri Bakanı, bütçesi için hesap vermeye geldiği Meclis'te esip gürlese, bağıra çağıra seçilmişlerden hesap sorup gitseydi... Yine böyle mi derlerdi?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Oh ne güzel, içimizi rahatlattı, ciğerlerimizin yağı eridi, o seçilmişleri şöyle haşladı, bunları böyle payladı, filan partilerin hakkından çok iyi geldi, içimizin yağlarını eritti, onlar da hak etmeseydi" yazıları döşenirler miydi yine?Biri de AK Parti'nin, seçilmişleri atanmışların oyuncağı yapmama vaatlerini hatırlatmaz mıydı?Biri de milli iradeye saygısızlıktan dem vurmaz mıydı?1215 tarihli Magna Carta'dan beri büyük mücadelelerle, bedeller ödenerek elde edildi bütçeyi denetleme hakkı...İngiliz Kralı, o Büyük Ferman'la salma salar gibi vergi koyma ve başına buyruk harcama yetkisinden feragat etmişti.Ne vergi toplanacağı ve nereye, nasıl harcanacağı üzerinde halkın demetleme hakkı böyle böyle elde edildi.Demokrasi tarihi mücadelesi terse mi çevrilecek?Halk, bu yetkisini seçtiği temsilciler eliyle kullanma hakkından alıştıra alıştıra feragat mi ettirilecek?" ifadesini kullandı.

Beki, "Şunu sormaz mıydı biri de: Hayrola, vergiye rıza şartından usul usul vaz mı geçiyoruz? Millet demokratik kazanımlarını iade mi edecek, harcamalara izin ve onayı aranmayacak mı? Vergilerin hesabı soruluyor diye nedir bu hışım, bu şiddet, bu celal? Biri de hani Cumhurbaşkanlığı sisteminde, Meclis'in yürütme üzerindeki denetleme yetkisi güçlendirilmişti! Hani artık daha etkin kullanılacaktı diye sormaz mıydı? Biri de Meclis'in, atanmışların şov yeri olmadığını aklına getirmez miydi? Şamar oğlanıymış gibi, seçilmişlerin güya ağzının payını verme şovlarını hoş karşılar mıydı hepsi? Delice alkışlayanlara, biri de bir çift laf etmez miydi? Atanmışlara, seçilmişleri kalaylama hakkı getirildi de haberimiz mi yok? Hey gidi kambur felek, nereden nereye!" görüşünü savundu.