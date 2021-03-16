Karar yazarı Beki: AK Parti'nin 'kibarlar alemi', ayrıcalıklarından tasarrufa ikna edilebilecek mi?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketinde içinde en fazla göze batan, kamuda araç saltanatını sınırlandırma vaadi olduğunu belirtti.

Beki yazısında, "Temsil ve ağırlama giderlerinde israfa, makam aracı saltanatında aşırıya kaçıldığı da bunları kısıtlama vaadiyle doğrulanmış oluyor. Devletteki israf; milletin acı reçete içmeye, boğazından kısmaya razı edilmesini güçleştiriyordu. Bu temsil savurganlığının, bir ay içinde sona erdirilmesi gerekiyordu. AK Parti'nin, gelişmiş ülkelerde bile bizdeki kadar makam aracı görülmediğini söylemesinin üzerinden 18 yıl geçti. Hâlâ aynı noktada bile değiliz. İsrafın boyutları çok daha kötüleşti. Fakat iktidar elitleri yani AK Parti'nin 'kibarlar alemi', ayrıcalıklarından tasarrufa ikna edilebilecek mi? Kibar lokmalarından kısabilecekler mi? Makam aracı, temsil giderleri imkanına sahip olmak, statü göstergesi aynı zamanda. Müdürlerin altından makam arabaları giderse sadece konforları değil, statü sembolleri de gitmiş olacak." yorumunu yaptı.

Beki şu ifadeleri kullandı:

"Kibarın, zürefanın düşkünü gibi görünecekler. Alıştıklarından, gördüklerinden geri gitmeyi hazmedebilecekler mi? Söylendiği kadar kolay olsa, bu kalemlerde tassaruf 18 yıl önce başarılmış olurdu. Ama bakın hala gündemde, hala ekonominin sırtında kambur, hala milletin çökmüş omuzlarında yük... Bakalım bu kez başarılabilecek mi? Yoksa iktidarın merkez ve taşradaki yönetici sınıfı, bu darlıkta bile havalarından fedakarlık yapmayıp kış günü beyaz giymeyi sürdürecekler mi? Rahatları ve itibarlarından tasarruf edildiğinde, düzenin devamını yine böyle cansiperane savunup savunmayacakları da test edilmiş olur. Hadi hayırlısı!"