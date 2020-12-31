Karar yazarı Beki: 2021 sürpriz gelişmelere gebe; vaat edilen reformlar, bu sene yapılacak

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "2021 sürpriz gelişmelere gebe; vaat edilen reformlar, bu sene yapılacak" görüşünü savundu.

Beki yazısında, "2002'de, AK Parti 'sandıkta deprem' denilen bir seçim zaferiyle iktidara geldi. Erbakan'ın talebeleri başbakan oldu. Sonra FETÖ'nün yargı, polis ve ordudaki paralel rejimi kuruldu. Üç-beş yıla kalmadan oralardan sökülüp atılacağını kimse tahmin edemezdi. Onlar da ilanihaye gitmeyecek gibi pervasız güç kullandılar. Ama uzun sürmedi, paldır küldür gittiler. Değişim bazen ansızın çalar kapıyı, bazen hazırlıklı yakalar. 2021 de böyle sürpriz değişimlere gebe. Fakat sihirli kürede ne görünüyor, ufukta erken seçim var mı derseniz...Siyasettir bu, vaktini söyleyemem." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Kavala ile Demirtaş bırakılacak mı? Sorarsanız, onun da zamanını faldan bakıp haber veremem. Ama şunu söylersem kehanet olmaz. Vaat edilen reformlar, bu sene yapılacak. Müjdelendiği üzere 2021, demokratik hukuk reformları yılı olacak. Türkiye'nin ve iktidarın önünde başka yol yok. Bol reformlu, hukuk ve demokrasinin nimetlerine tıka basa doyacağımız bir yıl diliyorum. " ifadesini kullandı.