Karar yazarı Bayramoğlu: Soylu’nun istifası AK Parti-MHP arasındaki dengelere tutulan bir yansıtıcı görevi gördü

Karar yazarı Ali Bayramoğlu, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Solyu’nun istifasının kabul edilmemesini değerlendirdi.

“Soylu’nun istifası bir katartis işlevi yerine getirdi. Diğer ifadeyle AK Parti içi ve AK Parti-MHP arasındaki dengelere tutulan bir yansıtıcı görevi gördü” görüşünü dile getiren Bayramoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Kriz süreci ve bitiş şekli, özetle, Erdoğan’nın Türkiye yönetiminde artık hükümranlığı tek başına elinde tutmadığını, ortaklarını dikkate almak, taviz vermek zorunda kaldığını göstermektedir.

Görülmektedir ki, AK Parti seçmen dokusu eridikçe MHP’ye olan mecburiyeti artmaktadır. Nitekim bir MHP hamlesi olan, Erdoğan’ın esastan karşı olduğunu pek çok kez ifade ettiği, “bireylere karşı işlenmiş suçlara kısmi af”, yani infaz yasası da bu çerçevede yorumlanmalıdır.

Bu denge oynamaları çok tartışmaya konu olacaktır.

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