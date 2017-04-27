Karar yazarı Albayrak: Darbe heveslisi 'Perinçek' grubuna dikkat

Karar yazarı Hakan Albayrak, Türk Slahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "15 Temmuz’da FETÖ’yle beraber hareket etmemiş olsalar bile darbe hevesleri malum olduğu için kendilerine ihtiyatla yaklaşılması gereken kimseler var" dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in grubunu örnek gösteren Albayrak "Yıllarca Erdoğan’a sövüp saymanın da önde gideni oldular. Şimdilerde ise Erdoğan’a çiçekler sunuyorlar. Kimseyi sabit olmayan bir suçtan ötürü yargılayamayız, ama orduda da temsil edildiğini bildiğimiz 'Aydınlıkçılar'ın yeni stratejisi karşısında hemen mayışmak da olacak şey değil" diye yazdı.

Hakan Albayrak'ın "Perinçek'e dikkat" başlığıyla yayımlanan (27 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Bazı darbeci subaylar mahkemelerde verdikleri ifadelerde “Darbeciyim ama FETÖ’cü değilim” diyorlar…

15 Temmuz’da milli iradeye kurşun ve bomba yağdıran darbecilerden bazılarının FETÖ’cü olmadığı ihtimali (bana göre gerçeği) üzerinde muhakkak durmalıyız.

Bu ülkede Kemalist/Baasçı askeri darbeler ve darbe teşebbüsleri yaşanmamış gibi davranırsak hata ederiz.

***

Erdoğan’a kin duyan, AK Parti’den yaka silken, milli iradeye metelik vermeyen, 1923-1950 dönemindeki CHP diktatörlüğünün hasretiyle yanıp tutuşan, 27 Mayıs vahşetini şanlı bir devrim olarak gören, 12 Eylül’deki mutlak iktidarını yeniden üretmenin hayalini kuran, “28 Şubat’ta bu gericilerin tepesine ne güzel binmiştik” diyen, Ayışığı ve Sarıkız’la ayranı yeniden kabaran ve 27 Nisan’da dişini gösteren “geleneksel” jakoben subayların 15 Temmuz’daki askerî darbe teşebbüsünden tamamen berî olduklarını varsaymak büyük bir aymazlıktır.

Nasıl ki 27 Mayıs Darbesi farklı cenahlardan cuntaların bir koalisyonundan mütevellitti ve bunların her biri “ileride diğerlerini tasfiye ederiz” diyerek yola çıkmıştılar, 15 Temmuz ihaneti de birbirine diş bileyen ve fakat geçici olarak beraber hareket etme gereğini duyan cuntaların koalisyonuyla gerçekleşmiş olabilir.

FETÖ’cüler, “Bunların Erdoğan’a kininden istifade edelim, işleri bittikten sonra bunların da canına okuruz” demiştirler…

Öbürleri de “FETÖ’cülerin organizasyon kabiliyetinden istifade edelim, sonra onların da defterini düreriz” demiştirler…

Benim hissiyatım bu yönde.

***

15 Temmuz’da FETÖ’yle beraber hareket etmemiş olsalar bile darbe hevesleri malum olduğu için kendilerine ihtiyatla yaklaşılması gereken kimseler var.

Meselâ Doğu Perinçek’in grubu…

Düne kadar “Ordu göreve!” diye bağıran adamlar…

Refahyol hükümetini devirme operasyonunun önde gideniydi bunlar.

Yıllarca Erdoğan’a sövüp saymanın da önde gideni oldular.

Şimdilerde ise Erdoğan’a çiçekler sunuyorlar.

Bizim bazı arkadaşlarımız da buna istinaden onlara muhabbet gösteriyorlar.

Kimseyi sabit olmayan bir suçtan ötürü yargılayamayız, ama orduda da temsil edildiğini bildiğimiz “Aydınlıkçılar”ın yeni stratejisi karşısında hemen mayışmak da olacak şey değil.

Bazı iddialara bakılırsa polis teşkilatında bu grubun önünü açacak kadar mayışanlar var, bu iddiaların doğru olduğuna ihtimal vermek istemem fakat konuya eğilmekte fayda olsa gerek.