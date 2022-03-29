Karar yazarı Akyol: Vatandaşa, eğitime, fabrikaya, tarlaya gitmesi gereken milyarlar faize ve KKM’ye gidiyor!

Karar yazarı Taha Akyol, Hazine'den kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına ödenen tutarlara ilişkin "Vatandaşa, eğitime, fabrikaya, tarlaya gitmesi gereken milyarlar faize ve KKM’ye gidiyor!" dedi. Akyol bu yıl bütçeden KKM hariç 240 milyar lira faiz ödemesi ayrıldığını hatırlattı.

Akyol, KKM benzeri uygulamanın eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel zamanında da uygulandığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Avrupa’daki Türk işçileri dövizlerini Türk bankasına yatırırlarsa geri çektiklerinde döviz değeri üzerinden paralarını alacaklardı. 1973’e kadar 463 milyon dolar geldi, o zaman iyi paraydı.

Bugün iktidarın 'dövizi istikrara kavuşturduk' diye sevinmesi gibi o zamanki iktidar da çok sevinmişti. Fakat yıllar içinde faturası büyüdü, ödenemez hale geldi. Başbakan Turgut Özal, 1989’da DÇM’lerin tamamen ödenerek tasfiye edildiğini açıklarken şöyle diyordu:

'İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız kitapsız hatalar yaparak, gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmaz. 84-89 arasında bu ödemeleri yapmasaydık aile başına herkese 1 milyon TL para ödeyebilirdik. 9 bin ilave okul, 900 orta boy fabrika, 500 hastane ve 4 bin km otoyol daha yapardık. 100 bin insan iş sahibi olabilirdi. İşte geçmişin hatalarının bir topluma ne kadara mal olduğunun basit bir bilançosu budur.' (17 Eylül 1989)

Şimdi de vatandaşa, eğitime, fabrikaya, tarlaya gitmesi gereken milyarlar faize ve KKM’ye gidiyor!

Erdoğan’ın gündeminde ise Özal gibi, Derviş gibi veya kendisinin ilk on yılı gibi rasyonel reformist politikalar yok; bu noktaya getiren politikalarda ısrarlı…

Rasyonel reformist politikalar ortaya koymak muhalefetin görevi"

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