Karar yazarı Akyol: Türkiye, son on yıla kadar böyle yalnız değildi; eski ittifaklarımızı yeniden güçlendirmek zorundayız

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Ankara-Atina hattında Doğu Akdeniz gündemli gerilim ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını köşesinde yorumladı. Akyol, "İlk sormamız gereken soru, bu büyük stratejik güç savaşında Türkiye’nin müttefiklerinin kimler olduğudur! Türkiye, son on yıla kadar böyle yalnız değildi; eski ittifaklarımızı yeniden güçlendirmek zorundayız" görüşünü savundu.

Akyol, "Libya anlaşması hayati derecede değerlidir ama yeterli midir?Katar yanımızda ama yeter mi? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu doğru bir beyanla 'AB’nin sınırları Yunanistan’dan değil, Türkiye’den başlar' dedi. Keşke bunu hiç akıldan çıkarmamış ve Avrupa’da herkesin değilse bile bir takım çevrelerin zihnine yerleştirmiş olsaydık." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Keşke 'Rusya stratejik ortağımızdır' derken… Yahut 'Bunlar Haçlı ittifakı' derken… Ya da yıllarca Mısır’a ateş püskürürken… AB’ın, NATO’nun, Doğu Akdeniz’in önemini unutmamış olsaydık. Maalesef öteden beri Türkiye’nin yanında yer almış çevrelerin desteğini de kaybetmiş durumdayız." yorumunu yaptı.

Akyol, "Türkiye’nin 'Batılı müttefik' imajı zayıflamasıyla dış politikadaki yalnızlaşmamız atbaşı gitti… Batı’daki Türkiye düşmanları da bundan yararlardı, işte Sarkozi ve ardından Macron…" ifadesini kullandı.

Akyol yazısında şunları kaydetti:

Doğu Akdeniz’e sahili olan devletlerden bir tane dostumuz var mı? ABD’de Türkiye’yi destekleyen çevreler niye ortada yok? Türkiye elbette güçlüdür, elbette boyun eğmeyecektir ama ittifaklara, dostluklara ihtiyacı var.

Son on yıla kadar Türkiye böyle yalnız değildi. Eski ittifaklarımızı, tarih içinde oluşmuş ilişkilerimizi yeniden güçlendirmek zorundayız. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti’nin klasik diplomasisine dönmekten başka çare yok.

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