Karar yazarı Akyol: Türkiye'nin kurallı piyasa ekonomisine geçmekten başka çaresi yoktur

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye'nin ekonomide Çin modelini örnek almasının perde arkasında Türkiye'nin eskiden olduğu kadar çok yatırım alamamasına bunun da sebebinin kurumlara güvenin olmamasından kaynaklanması olduğunu belirtti. Akyol "Öyle bir model bulunmalıydı ki hukuk, insan hakları, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı gibi şartlara bakmadan döviz getirebilmeliydi… TL’nin değerini düşürüp çok ucuza ihracat yaparak döviz getirmekten başka yol kalmamıştı. İşte Çin modeli tam da budur" dedi.

Akyol, yatırımcıların demokrasiye bakmadığını ancak kurum ve kuralların güvenilirliğine çok dikkat ettiğini belirterek, hükümetin bunu görmediğini aktardı. Akyol, Çin modeliyle ilgili olarak yazısında şunları kaydetti:

"Çin modeli yoksullaşma getireceği gibi Türkiye’yi Batı’dan daha da uzaklaştırır, demokrasiyi ve hukuku daha da zayıflatır, yatırımcıyı büsbütün ürkütür.

Türkiye’nin kuvvetler ayrılığına, güçlü kurumlara, temel hak ve hürriyetlere dayalı anayasal düzene ve kurallı piyasa ekonomisine geçmekten başka çaresi yoktur.

Şaşıyorum, iktidar ilk on yılda niye başarılı, son on yılda niye geriye gidiş, bunu bile düşünmüyor!"