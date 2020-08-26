Karar yazarı Akyol: Türkiye İran kadar büyük doğal gaza mı, Japonya kadar büyük sanayiye mi sahip olmalı diye sorulsa hiç şüphesiz hepimiz Japonya’yı tercih ederiz

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Türkiye İran kadar büyük doğal gaza mı, Japonya kadar büyük sanayiye mi sahip olmalı diye sorulsa hiç şüphesiz hepimiz Japonya’yı tercih ederiz." görüşünü savundu.

Akyol, "İran 35 trilyon metreküp gaz rezerviyle dünyada Rusya’dan sonra ikincidir. Her ülke çok büyük petrol veya gaz rezervleri bulursa kolaylıkla İran gibi, Suud yahut Körfez şeyhlikleri gibi kolayca zengin olur… Fakat Japonya olmak çok zordur. Japonya olmak için neler lazım neler: Eğitim, dünyada en saygın üniversitelerinden beş on tanesi, yaratıcı düşünce, endüstriyel zihniyet, iş disiplini, teknoloji üreten dev şirketler, bütün bunların zeminini teşkil eden bilim zihniyeti ve sağlam bir hukuk düzeni… " düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Japonya’da Liberal Demokrat Parti 25 yıl iktidarda kaldı; parti içi gruplar iktidara geldi, gitti. Ama ne sistem kavgaları oldu ne ideolojik kutuplaşmalarla toplumsal enerji israf edildi. Bu örnek her şeyi anlatıyor." ifadesini kullandı.

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