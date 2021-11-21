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Karar yazarı Akyol: Sorosçular 50+1 şartını Cumhurbaşkanı sisteminin içine koyarken Erdoğan niye fark etmemiş?!

21 Kasım 2021 14:23

Yüzde 50+1 şartının, “Cumhurbaşkanı’na ve sisteme kurulan tuzak” olduğu ileri süren AKP'li Şamil Tayyar, yaptığı paylaşımda tuzak kuranların olarak bahsettiği kişilerin “Soros ve ekibinin AK Parti içindeki uzantıları” olduğunu söyledi. Karar yazarı Taha Akyol,  "Somut sorular soralım: Sorosçular 50+1 şartını CB sisteminin içine koyarken Erdoğan niye fark etmemiş?! Beştepe’deki hukuk, güvenlik ve siyaset danışmanları niye fark etmemiş?! Alkışlarla oy veren milletvekilleri niye fark etmemiş?!." ifadesini kullandı. 

Akyol yazısında, "Öbür yanda, yüzde 51+1’e karşı çıkmak “ülke karşıtlığı” olabilir mi?!Biri de çıkar der ki, CB sisteminin ülkeyi ne hale getirdiği ortada, gördünüz mü “ülke karşıtlığı”nı?!. Bunlar boş spekülasyonlardır, mugalata yani." ifadesini kullandı. 

ErdoğanKarar yazarıTaha AkyolsistemSoros
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