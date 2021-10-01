Karar yazarı Akyol: Siyasi tarihimizde dış politikamızın bu kadar sıkıştığı bir dönem olmamıştı!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Siyasi tarihimizde dış politikamızın bu kadar sıkıştığı bir dönem olmamıştı!" değerlendirmesini yaptı.

Akyol yazısında, "Putin zihnindeki Suriye’yi inşa ederken Türkiye’ye 2.5. milyar dolara S-400’ler sattı. Şimdi Türkiye Moskova ile SU 35 ve Su 7 75 uçakları almayı, birlikte denizaltı inşa etmeyi görüşüyor! Putin askeri sanayi pazarını genişletme kalmıyor, Türkiye’yi Batı’dan daha bir uzaklaştırmakla asıl stratajik kazanç sağlıyor. Batı’dan uzaklaştıkça Türkiye’nin ekonomisinde ve dış politikasında sorunlar artıyor. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG’yi hem Washigton hem Moskova ağırlıyor!" ifadesini kullandı.

Akyol şunları kaydetti:

"Dış politikada yalnızlaşmak ve Moskova’yı alternatif sanmak “hayra alamet değil.” Siyasi tarihimizde dış politikamızın bu kadar sıkıştığı bir dönem olmamıştı! Çözüm? Sihirli çözüm yok… Eski Washington Büyükelçimiz Namık Tan’ın YetkinReport’ta dediği gibi “tarih boyunca hayranlık uyandırıcı sayısız başarılara imza atmış olan diplomatlarımızın yetiştiği Dışişleri Bakanlığımızı, iç siyasetin dar kulvarından çıkararak, bir an önce küresel gündemi düşünmeye ve bu istikamette fikir üretmeye odaklandırmak” iktidarın en temel görevi olmalıdır."