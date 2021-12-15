Karar yazarı Akyol: Sayın Nebati'den ricam şu; Ekibinize talimat verin, 'faiz sebeptir' diye hiç olmazsa bir broşür yazsınlar, biz de öğrenelim

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Dışarıdan herhangi bir saldırı yok… Bize güvendiğiniz, inandığınız anda ekonomi sorunu çözülür.." sözlerini değerlendirdi. Akyol, ekonomide güven sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl önceki konuşmasında "faiz acı ilaçtır, kararlıkla uygulayacağız" sözlerini hatırlattı. Akyol, bu sözler sonrası Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'ın göreve getirildiğini, iyileşmenin de başladığını ancak dört ay sonra Ağbal'ın görevden uzaklaştırıldığını hatırlattı.

Akyol, Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur" söyleminin bir teori olmadığını, bunun sadece bir iddia olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Faizi indirince maliyetlerin ucuzlayacağı iddiasına dayanan 'yeni model' de bir iddiadır; teorisi, ekonometrisi yok. Tam aksine, döviz çıktıkça maliyetler şahlanıyor.

Rasyonelleşme umudu yaratan Sayın Bakan Nebati’den ricam şu: Ekibinize talimat verin, 'faiz sebeptir' diye hiç olmazsa bir broşür yazsınlar, biz de öğrenelim…

Sözü edilen 'yeni model'in de ortada ekonometrisi ve programları yok…"

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