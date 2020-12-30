Karar yazarı Akyol, Osman Kavala kararını yazdı: Anayasa Mahkemesi’nde yeni atamalarda tavır değişikliği olduğuna dair bir örnek

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu reddetmesini değerlendirdi.

Akyol, "Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu 7 üyenin 'ihlal var' oyuna karşılık, 8 üyenin 'ihlal yok' oylarıyla reddetti.Anayasa Mahkemesi’nde yeni atamalarda tavır değişikliği olduğuna dair bir örnektir bu. Bir süredir verdikleri kararlardaki eğilimlerine bakarak, hangi üyenin ne yönde oy kullandığını tahmin etmek mümkün." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Evet, bir süredir AYM üyeleri arasında önemli bir farklılaşma ortaya çıkıyor: Prof. Zühtü Arslan’la Prof. Yusuf Şevki Hakyemez’in akademik kitaplarındaki deyimle 'hak eksenli' kararlar veren, AİHM içtihatlarını önemseyen üyeler… Öbür tarafta, yumuşak bir deyimle 'kamu düzeni eksenli' bir hukuk anlayışı yansıtan üyeler. Bunlar çoğunlukla Erdoğan tarafından atanan üyelerdir.İsimler üzerinde durmuyorum. O makama kadar gelmiş hukukçuların şahsiyetlerini prensip olarak saygın kabul ederim. Mesele şahsiyetler değil, hukuk anlayışları meselesi." görüşünü savundu.

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