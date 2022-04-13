Karar yazarı Akyol: Nebati’nin 'güvenin' sözü güven yaratmaya yeter mi?

Karar yazarı Taha Akyol, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Biz kendimize güveniyoruz. Siz ülkenize, Cumhurbaşkanınıza, kabinesine, bürokrasisine güvenin, kendi kendinize, şahsiyetinize güvenin" dediğini hatırlatarak, "Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ekonomideki temel sorunun, güvensizlik olduğu gerçeğini görüyor. Burada kastedilen, ekonomi aktörlerinin yani yatırımcının, piyasanın, üreticinin, tüketicinin güvenip güvenmemesidir" dedi.

Akyol, yazısında "Hemen belirtmeliyim CB sisteminde 'kabine' yoktur, sadece teker teker bakanlar vardır. İktisadi anlamdaki güvensizliğin somut kanıtı risk primimizin çok yüksek olması ve bu yüzden yurt dışında ancak Düyunu Umumiye faiziyle kredi bulabilmemizdir" ifadesini kullandı.

Akyol, "Bizim yatırımcımız bile çekiniyor. Halbuki iktidarın ilk on yılında o raporlar Türkiye’yi övüyordu, ülkemize 220 milyar dolar yatırım gelmişti. Sayın Nebati’nin 'güvenin' sözü güven yaratmaya yeter mi? Hukuk devletine, kurallar ve kurumlar sistemine, rasyonel politikalara yönelmedikçe 'güçlü Türkiye', özlemimiz olarak kalacak maalesef" düşüncesini dile getirdi.