Karar yazarı Akyol: Montrö neyi kaybettirmiştir, Cumhurbaşkanı’nın danışmanları bir açıklasa da hepimiz öğrensek

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Montrö neyi kaybettirmiştir, Cumhurbaşkanı’nın danışmanları bir açıklasa da hepimiz öğrensek" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "İktidarın ideolojisinde Cumhuriyet dönemine soğuk, Osmanlı’ya sıcak bir bakış var; bu yüzden ikisine de laboratuvar gibi bakmıyor. Boğazların kapalı olması Osmanlı’nın başına ne belalar açtı, buna bakmıyor… 1936’da imzalanan Montrö Sözleşmesinde net kurallara bağlanan serbest geçiş nasıl bir denge kurdu, buna da bakmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan hakkında yaptığı gibi Montrö hakkında de ‘şüpheci’ konuşuyor 'Montrö Antlaşması Türkiye’ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Acaba bunu hiç düşündünüz mü? Bunların böyle bir derdi yok. Fakat şimdi Kanal İstanbul’la, işte biz bunu onlara anlatacağız, bunu görecekler.' (23 Aralık 2019) Montrö neyi kaybettirmiştir? Danışmanları bir açıklasa da hepimiz öğrensek." ifadesini kullandı.