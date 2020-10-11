Karar yazarı Akyol: Mevki makam, lüks araç, gösteriş tutkumuzun ekonomiye maliyetini görüyor musunuz!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, kamuda lüks makam aracı kullanılmasına ilişkin olarak, “Görüyor musunuz mevki makam, lüks araç, gösteriş tutkumuzun ekonomiye maliyetini! Bu nasıl bir kültür?” görüşünü savundu.

Akyol, "Meclis’e verilen Sayıştay raporunu okumuş olmalısınız. Şehircilik Bakanlığı, eski bakanlar için lüks makam arabaları kiralamış. Halbuki eski bakanların artık bir kamu görevi yoktur. Kamu kaynaklarından onlara lüks makam araçları verilemez. Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre, 'kamu kurumlarının özel şirketlerden kiraladığı lüks araçlar için ödenen para' bu senenin 8 ayında 386 milyon lira… Eylül 2018’den bu yana geçen 23 ayda devletin bütçesinden kiralık araçlar için toplam 1 milyar 435 milyon liradır! Eylül 2018’den bu yana, çünkü Bakan Berat Albayrak 4 Eylül 2018’de bir genelge ile kamu kurumlarından envanterlerindeki araçların listesini on gün içinde göndermelerini istemişti. Araç sayısı ve lüksü azaltılacaktı, tasarruf için." ifadesini kullandı.

Akyol, "Peki ne oldu? Takip edildi mi, sonucu kamuoyuna açıklandı mı?Denetim eksikliğini görüyor musunuz? Bu genelgeye rağmen 1 milyar 435 milyon lira harcanmış! Kaldı ki lüks araç kiralanmasından başka bir de satın alınması var." düşüncesini dile getirdi.

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