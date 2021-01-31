Karar yazarı Akyol: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, demek ki Beştepe'den müdahale gelmeyeceğini biliyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Piyasalar Lütfi Elvan ve Naci Ağbal ikilisinin izlediği 'ortodoks' iktisada inanıyor. Nitekim Erdoğan’ın 'karşıyım' demesinden iki gün sonra Ağbal, 'faiz indirimi patikası şeklinde yaklaşıma girmek için erken' diye konuştu. Demek ki Beştepe’den bir tepki, bir müdahale gelmeyeceğini biliyor." görüşünü savundu.

Akyol, "Piyasalar da böyle düşündüğü içindir ki, döviz geriledi. Peki, Erdoğan niye böyle yapıyor? Evvela, 'faiz sebeptir' diye kadar çok söyledi ki, ‘dönmüş’ görünmeyi içine sindiremiyor olsa gerek... İkincisi, madem piyasalar yeni yönetimin ortodoks ekonomi anlayışına güveniyor, parti genel başkanı olarak kendisi politika yapabilir… Türkiye gibi beş yüz yıldır sermaye birikimi yetersizliği çeken bir ülkede 'düşük faiz' kime hoş gelmez ki?! " düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Kanuni zamanında da Avrupa’da sermaye birikimi ve iktisadi kurumlaşma Osmanlı’nın çok ilerisindeydi! Bugün de kalkınmasını dış kaynaklarla finanse etmek zorunda olan Türkiye’de kim düşük faizi özlemez ki?!" ifadesini kullandı.