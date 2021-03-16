Karar yazarı Akyol: “Kurumsal yapının güçlendirilmesi" konusunda neler yapılacağı belirtilmiyor, sadece "reform kapsamımıza aldık” deniliyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz cuma günü açıkladığı ekonomi reform paketine ilişkin olarak, "Kurumsal yapının güçlendirilmesi' konusunda neler yapılacağı belirtilmiyor, sadece 'reform kapsamımıza aldık' deniliyor" yorumunu yaptı.

Akyol yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 'Ekonomik Reform Paketi'ni ekonomistler anlattılar, tahlil ettiler, eleştirdiler.Ben başka bir açıdan ele alacağım: Kurumlar… Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kurumların zayıflaması ve bunun Paket’teki yansımaları… Erdoğan’ın okuduğu metinde şöyle bir ifade var: 'Yapısal politikalar tarafında kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık.' Belli ki 'kurumsal yapının güçlendirilmesi' artık zorunlu bir ihtiyaç. Ancak bu konuda neler yapılacağı belirtilmiyor, sadece 'reform kapsamımıza aldık' deniliyor." ifadesini kullandı.

Akyol şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ekonomist Uğur Emek, Paket’te kurulacağı söylenen Finansal İstikrar Komitesi’nin 2011 yılında kurulduğunu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun ise ilk toplantısını 2004 yılında yaptığını söyledi. Yeniden kurulacağını açıklamak bu kurumların yıllardır işlevsiz kaldığını göstermiyor mu?"