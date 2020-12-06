Karar yazarı Akyol: Kurumların siyasi otorite altında ezilmesi, nihayet ekonominin küçülmesiyle sonuçlandı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Kurumların siyasi otorite altında ezilmesi, nihayet ekonominin küçülmesiyle sonuçlandı" görüşünü savundu.

Akyol, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye iyilik getirmediğini, aşağı doğru giden bütün rakamlarda görebilirsiniz. Bu sistemde kurumların nasıl zaafa uğradığının fevkalade önemli bir göstergesi, Türkiye’nin 'kurumsal güçlülük' puanındaki düşüşledir. Ne demek bu? Mesela Merkez Bankası’nın bağımsızlığı demektir, HSK’nın bağımsızlığı demektir, Düzenleme ve Denetleme kurumlarının bağımsızlığı demektir!" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Kurumların siyasi otorite altında ezilmesi, nihayet ekonominin küçülmesiyle sonuçlandı. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 'laf dinlemiyor' gerekçesiyle görevden alındıktan sonra, Fitch adlı kuruluş, 'Türkiye’de kurumların bağımsızlığında, ekonomi politikalarının tutarlılık ve kredibilitesinde bozulmalar' olduğuna, bu durumun 'Türkiye’ye yabancı sermaye akışını olumsuz etkileyeceğine' dikkat çekmişti. (13 Temmuz 2019) Doğru olmadığını kim söyleyebilir?" ifadesini kullandı.

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