Karar yazarı Akyol: Kurallı piyasa ekonomisine ve hukuk devletine dönmekten başka çaremiz yok

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye'de ekonomik sıkıntılara karşı "Kurallı piyasa ekonomisine ve hukuk devletine dönmekten başka çaremiz yok" dedi. 20 yıllık AKP iktidarında yaşanan ekonomi politikalarına değinerek "Hepimiz düşünmeliyiz: Aynı iktidar ama hangi politikalar Türkiye’yi yükseltmiş, ekmeğimizi büyütmüştü? Hangi politikalar ekonomimizi krize soktu, ekmeğimizi küçülttü?" diye yazdı.

Akyol, "AK Parti 2002 sonbaharında iktidara geldiğinde, Ecevit koalisyonu döneminde Kemal Derviş reformları yapılmış, makro dengeleri kurulmuş, kurumsal yapısı sağlamlaştırılmış, büyüme yoluna girmiş bir ekonomi devraldı" diyerek şöyle dedi:

"Kamu harcamalarına disiplin getirilmiş, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı sağlanmış, bankacılık sektörü reformu yapılmış, AB standartlarına uygun Kamu ihale Yasası çıkarılmıştı…

2001 Şubat’ında moratoryum ilan etmenin eşiğine gelmiş olan Türkiye, bu reformlarla ayağa kalkmıştı. IMF ve Dünya Bankası’nın 16 milyar doları aşan desteğiyle oluşturulmuştu program.

Başbakan Erdoğan da 'faiz hayatın gerçeğidir' diye konuşuyor; Avrupa kıstaslarına referanslar yapıyor, Ecevit hükümetinin IMF ile imzaladığı 2002-2004 programını itirazsız uyguluyordu.

Siyasi kadroda Abdullah Gül, Ali Babacan, Mehmet Şimşek gibi rasyonel isimler tasfiye edilmemiş, bürokraside henüz ölçüsüz 'bizden' atamaları yapılmamıştı.

Ortodoks’ denilen iktisat biliminin ilkeleriyle değil, el yordamıyla yönetilen ekonomide, 2020 Eylül’ünden bu yana üç defa politika değiştirildi: Acı ilaç, rekabetçi kur, liralaşma…

Kurallı piyasa ekonomisine ve hukuk devletine dönmekten başka çaremiz yok"

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