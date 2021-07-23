Karar yazarı Akyol, KKTC gezisini yazdı: Maalesef çok göze batacak dozda bir Cumhur İttifakı propagandası sergilendi

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, KKTC'ye düzenlenen ziyarete ilişkin olarak, "Belli ki, gezi Türkiye-KKTC ilişkilerini daha güçlendirmek ve 14 Temmuz Barış Harekatının yıldönümünü kutlamak gibi doğru bir niyetle düzenlenmişti ama maalesef çok göze batacak dozda bir Cumhur İttifakı propagandası sergilendi." görüşünü savundu.

Akyol yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı gezi bir devlet gezisiydi, bir parti faaliyeti değildi. Açıklanan 'müjde'nin niteliği, bu geziyi daha de etkinleştirmek için Maraş’ın konusunda yapılan açıklamanın doğurduğu ters tepkiler itibariyle zamanlamasının yanlış olması, Türkiye’deki kutuplaşmanın maalesef Kıbrıs Türklerine de sirayet etmesi gibi konular tartışılmalıdır. Ben gezinin siyasi niteliği ve Oğuzhan Asiltürk’ün geziye davet edilmesinin yansıttığı siyasi ‘model’ üzerinde durmak istiyorum." yorumunu yaptı.

Akyol şunları kaydetti:

"Belli ki, gezi Türkiye-KKTC ilişkilerini daha güçlendirmek ve 14 Temmuz Barış Harekatının yıldönümünü kutlamak gibi doğru bir niyetle düzenlenmişti ama maalesef çok göze batacak dozda bir Cumhur İttifakı propagandası sergilendi. Maalesef hiçbir muhalefet partisi bu devlet gezisine davet edilmedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İyi Parti lideri Meral Akşener’i davet etmiş, Akşener adına Genel Başkan Vekili Cihan Paçacı ile Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu tarifeli uçakla KKTC’de Ercan havaalanına inmişlerdi… KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İyi Parti lideri Meral Akşener’i davet etmiş, Akşener adına Genel Başkan Vekili Cihan Paçacı ile Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu tarifeli uçakla KKTC’de Ercan havaalanına inmişlerdi…

Asiltürk’ün davet edilmesinin ve ‘resim’de yer almasının sebebi, 1974 Barış Harekatını yapan Ecevit-Erbakan koalisyonunun bakanlarından biri olmasıymış… Bu makul bir gerekçe değil. Davet edilen ve protokolde, ekranlarda görülen bütün siyasiler Cumhur İttifakı’nın mensupları ya da destekçileriydi. Asiltürk’ün de iktidara yakınlığı ve bu yönde Saadet Partisi içinde yapmak istediği girişimler biliniyor.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Erdoğan tarafından “birlik beraberlik” için davet edilmişti. Fakat davetin siyasi amacını bildiği için davete katılmadı, Cumhur İttifakı resminde yer almadı."