Karar yazarı Akyol: Kim gücü eline geçirse onun hakaret dili, onun düşmanlaştırma dili hâkim oluyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, “Kim gücü eline geçirse onun hakaret dili, onun düşmanlaştırma dili hâkim oluyor. Şiddet ve öfke dili fay hatlarımızı keskinleştirerek, partileri siyasi kabilelere dönüştürerek beşeri enerjimizi israf ediyor” görüşünü savundu.

13 yıl önce önceki gün yaşamını yitiren sosyolog Nur Vergin’in sözlü saldırılarla linç edildiğini belirterek, “Güç el değiştirdi, bizdeki öfke ve şiddet dili de ağız değiştirdi.” düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, “Çoğul modern toplum yerine, etnisite, ideoloji ve siyaset kabilelerinin oluşması! Oy getirebilir ama bir millete yapılabilecek en büyük kötülük değil midir? Şiddet ve öfke dili fay hatlarımızı keskinleştirerek, partileri siyasi kabilelere dönüştürerek beşeri enerjimizi israf ediyor, kabaca onar yıllık devrevî krizlerden kurtulamıyoruz. Her devirde Uzak Doğu performansının gerisinde kalmadık mı? Hiçbir kesim 'öteki'ni yok edemez. Hukukun güvencesinde özgür ve adil bir anayasa nizamında birlikte yaşamak ve beşeri enerjimizi ekonomiye, bilime, kültüre, sanata yöneltmek hem aklın, hem vatanseverliğin gereğidir. Bize ışık tutan eserler bırakarak vefat eden Nur Vergin’i rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.