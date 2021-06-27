Karar yazarı Akyol: İktidarının 19. yılında Erdoğan’ın “ihalelerin mutlaka şeffaf olmasını” istemesi, belli ki seçimlere hazırlığın bir parçasıdır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'li belediye başkanlarına ihalede şeffaflık çağrısında bulunmasına ilişkin olarak, "İktidarının 19. yılında Erdoğan’ın 'ihalelerin mutlaka şeffaf olmasını' istemesi, belli ki seçimlere hazırlığın bir parçasıdır" yorumunu yaptı.

Akyol yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin belediye başkanlarına yaptığı konuşmada seçimlere hazırlanmalarını isteyerek onlara şöyle seslendi: 'İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın… Sizin başarınız 2023’teki seçimlerin sonuçlarını da etkileyecektir' (23 Haziran) Erdoğan belediye başkanlarından vatandaşın kalbine girmelerini, mütevazi olmalarını falan da istiyor. İktidarının 19. yılında Erdoğan’ın 'ihalelerin mutlaka şeffaf olmasını' istemesi, belli ki seçimlere hazırlığın bir parçasıdır. Zira Cumhurbaşkanı, istese 'ihalelerin mutlaka şeffaf, hatta canlı yayınlanması' için şimdiye kadar çoktan kanun çıkarttırmış olurdu. Öyle bir kanun belediyelerle kalmaz, milyarlarca dolarlık kamu ihalelerini de kapsardı." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan AKP'li belediye başkanlarına: İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın