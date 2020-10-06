Karar yazarı Akyol: İktidarın Türkiye’yi Arap dünyasında yalnızlaştıran iki temel sorunu düzeltmesi lazım

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Hiçbir siyaset Türkiye’den değerli olamaz. İktidarın Türkiye’yi Arap dünyasında yalnızlaştıran iki temel sorunu düzeltmesi lazım" görüşünü savundu.

Akyol, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arap ülkelerinin yöneticilerine 'topunuz gelseniz bir Türkiye etmezsiniz' diye hitap etmesi, sorunu çözmüyor. (13 Ekim 2019) Aksine 'topunun' karşımıza geçmesi, hem Doğu Akdeniz’de hem genel diplomaside hem ekonomik ilişkilerde Türkiye’nin zararına olmaktadır.Hiçbir siyaset Türkiye’den değerli olamaz. İktidarın Türkiye’yi Arap dünyasında yalnızlaştıran iki temel sorunu düzeltmesi lazım: Mısır’daki İhvan iktidarını çok aktif olarak desteklemesinden kaynaklanan ‘Türkiye Arap rejimlerini değiştirmek istiyor’ imajına son vermek, bu imajı yaratan söylem ve davranışlardan uzaklaşmak lazım… İkincisi, Osmanlı tasavvuruna dayalı dış politika görüntüsünü bırakmak, Cumhuriyet’in geleneksel 'Araplar arası sorunlara karışmama' siyasetine dönmek lazımdır." düşüncesini dile getirdi.

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