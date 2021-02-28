Karar yazarı Akyol: İktidar blokunun önemli bir çabası bir yolunu bularak İyi Parti’yi "halletmek"

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "İktidar blokunun çok önemli bir çabası da bir yolunu bularak İyi Parti’yi ‘halletmek’tir." görüşünü savundu.

Akyol yazısında, "İyi Parti siyasi hayatımızda belirleyici partilerden biri haline gelmiştir. Bütün kamuoyu araştırmalarında MHP’nin önündedir. İyi Parti sosyolojik bir zemine dayanıyor. Şehirli değerleri ve demokratik hukuk ilkelerini özümsemiş, şiddet diliyle değil, diyalog ve müzakere diliyle konuşan bir milliyetçilik anlayışını temsil ediyor. Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu arasında güvene dayalı ilişkiler şimdiye kadar sarsılmadı. Hatta yeni partilerle de iyi ilişkiler gelişiyor. Bazı HDP’lilerin dokunulmazlıklarını kaldırma girişimi bu ittifakı bozar mı? İktidar blokunun odaklandığı konu bu." düşüncesini dile getirdi.

Akyol şunları kaydetti:

"İyi Parti ise bu konuda ayrı bir hassasiyete sahip. Yapılan açıklamalarda bunu görüyoruz. 'Evet diyeceğiz' açıklaması da, 'dosyaları görmeden karar vermeyiz' şeklinde hukuki duyarlık yansıtan açıklama da İyi’ Partiden… İyi Parti Grup Başkanı Prof. İsmail Tatlıoğlu 'Önce fezlekelerin ne olduğunu göreceğiz' diyerek dosyaları yetkili kurullarda ve milletvekilleriyle görüşeceklerini söyledi. Gerçekten her kızdığına 'terörist' suçlaması yapan iktidarın sözleri hukuki veri kabul edilemez. Dahası, soruşturma aşamasında iktidarın yargıya talimat vermesini suç olmaktan çıkaran da bu iktidardır! (18 Haziran 2014) Demokratik dünyada bunun emsali yoktur."