Karar yazarı Akyol: Hukuk reformu vadediliyor ama 'AİHM kararları bizi bağlamaz' deniliyor!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Hukuk reformu vadediliyor ama 'AİHM kararları bizi bağlamaz' deniliyor! AYM kararlarına uymayan yargıçlara siyasi destek açıklamaları yapılıyor!" görüşünü savundu.

Akyol yazısında, "AYM ve AİHM içtihatlarına göre 'masumiyet karinesi' öncelikle yürütme organı yani iktidarları bağlamalıdır ama bizde mahkeme kararı çıkmadan, tutuklama ve mahkûmiyet kararlarını siyaset açıklıyor… Trajikomik bir örnek, 'hâkimlere coğrafi teminat' meselesidir. Yani hakimlerin kararlarından dolayı başka bir yere sürgün edilmemesi, yerlerinde kalacaklarına dair teminat olması… " düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Büyük törenle vadedildi… Bir buçuk yıl geçti, ortada kanun yok! Çoklu baro kanunu çıktı… Mafyayı kapsayan infaz kanunu çıktı… Coğrafi teminat kanunu yok! Kaldı ki, 'coğrafi teminat' için kanun gerekmez. Adalet Bakanı GÜL, HSK başkanıdır, HSK 'coğrafi teminata aykırı atama yapılmayacak' diye bir tüzük yayınlar, mesele biter! Ama bu yapılmıyor!Bu tablo karşısında ekonomide reform, hukukta reform sözleri inandırıcı olabilir mi?" ifadesini kullandı.