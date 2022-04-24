Karar yazarı Akyol: Her şeye rağmen, Türkiye’de hâkimler var

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devri konusunda mahkeme başkanının düştüğü şerhe dikkat çekerek, “Her şeye rağmen, Türkiye’de hâkimler var” yorumunu yaptı.

Akyol yazısında, “Cemal Kaşıkçı dosyasının Adalet Bakanlığının kararıyla Suudi Arabistan’a devrilmesi adalet tarihimize düşen lekelerden biridir. Siyaset yine hukuka galabe çalmıştır. Evet bakanlığın kararı 'kanuna uygun'dur, fakat kanun dosyanın devrilmesini emretmiyor, 'devredilebilir' diyordu, bakanlık hukuku üstün tutabilirdi, tutmadı. Siyaset, dün Arap ülkelerine 'topunuz bir Türkiye etmezsiniz' diye meydan okuyordu. (14 Ekim 2019) Merkez Bankamızdaki 128 milyar dolar henüz erimemişti… Şimdi öyle mi? Boşalan rezervlerin yerine swaplarla dolar koymak lazım. BAE’den başlayarak Petrol emirleriyle, krallarıyla iyi ilişkiler kuruyoruz… İsrail bile artık 'başka' oldu iktidarın gözünde. Feda olsun Kaşıkçı dosyası… O meydan okumalar yanlıştı… Bu aşağıdan alışlar da yanlış." düşüncesini dile getirdi.

Kaşıkçı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de yargının hali malum. CB Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın “yargıya güven yüzde 20 değil, yüzde 38” diye övündüğü bir ülke! (21 Temmuz 2019) Evet, ama her şeye rağmen, Türkiye’de hakimler var. Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi’lere devredilmesine karşı “muhalefet şerhi” yazan İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, hukuk fakültelerinde okutulması gereken yüksek akademik değerdeki uzun gerekçesinde şöyle diyor: “Davanın devri her şeyden önce adaletin tahakkuku amacıyla oluşturulan 6706 Sayılı Kanun’a haksızlık teşkil edecektir. Bu çerçeveden baktığımızda, söz konusu davanın devri, sanıklar açısından ‘kendi davalarının yargıcı olmak’ sonucunu doğuracaktır…” Evet cinayetin azmettiricileri olan Suudi egemenleri ,şimdi davanın yargıcı olarak karar verecekler!"

TIKLAYIN | Kaşıkçı davasının devrine yapılan itiraz reddedildi: Başkan karara muhalif kaldı, “Kendi davalarının yargıcı olmak sonucunu doğuracak” dedi