Karar yazarı Akyol: HDP’yi değil kapatmak, aksine, demokratik sistemin içine daha fazla çekmek gerekir

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, HDP’nin kapatılması tartışmasına ilişkin olarak, “HDP’yi değil kapatmak, aksine, demokratik sistemin içine daha fazla çekmek gerekir” yorumunu yaptı.

Akyol yazısında, “Kaldı ki, 2002 yılında oy yüzdesi 6 olan bu taban, bugün yüzde 10’u aşmaktadır? Bunun sebepleri üzerinde hiç kafa yorduk mu? Parti kapatmanın hem Türkiye’nin iç siyasi düzeni, hem dış itibarı açısından ne tür yeni sorunlara yol açacağının farkında mıyız? Terörle elbette en kararlı şekilde siyasi mücadele… Parti kapatmak ise terör propagandasını körüklemekten başka neye yarayacak? HDP’yi değil kapatmak, aksine, demokratik sistemin içine daha fazla çekmek gerekir. En önemlisi şu: Bu partiye oy veren 5 milyon vatandaşımızın kendilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hissetmelerine çok dikkat etmek zorunludur." düşüncesini dile getirdi.