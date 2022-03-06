Karar yazarı Akyol: HDP’nin Millet İttifakı’na alınmasını en çok iktidar istiyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "HDP’nin Millet İttifakı’na alınmasını en çok iktidar istiyor, sebebi açık…" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "HDP, kurumsal olarak terörle arasına mesafe koyamadı. Hatta KCK’nın etkilerini düşünürsek, HDP’nin Batılı demokrasiyi ne kadar özümsediği de sorulabilir. HDP sistemden dışlanmamalıdır, her parti gibi TBMM çatısı altında yer almalı, diyalog kurulmalı, yargı kararı olmadan iktidarın kayyım atamasına son verilmelidir. HDP seçmeni bu ülkenin vatandaşıdır. Bu seçmenden oy almak için Ak Parti neler yapmadı?! Eyalet sistemi övgülerini hatırlayın… Millet İttifakı’nın oy almak istemesi de tabiidir." ifadesini kullandı.

Akyol şunları kaydetti:

"HDP’nin İttifak’a katılmasını engelleyen kendi pozisyonudur. Bunun için Meral Akşener’i suçlamak yanlıştır. Akşener ve İYİ Parti demokratik değerleri üstün tutan, ‘şehirli’ milletçilik fikrini yansıtıyor. Ziya Gökalp’ten Mümtaz Turhan’a, Erol Güngör’e uzanan sosyologlar çizgisinde milliyetçilik fikri “entegrasyon” ve “modernleşme” kavramlarını içerir. Millet İttifakı’nın kurulması ve gelişmesinde İYİ Parti’nin rolü ‘olmazsa olmaz’ niteliğindedir

Davutoğlu ve Babacan’ın eski hükümetlerdeki görevleri sebebiyle bugün İttifak içinde yer almalarına karşı çıkanlar da var. Halbuki Babacan da Davutoğlu da ilkesel konularda Erdoğan’la çatışarak yollarını ayırdılar. Beş parti arasında CHP’nin kimliğini kaybedeceğini söyleyenleri anlamak hiç mümkün değil. Bu İttifak olmasa bile CHP eski doktrin kalıplarını aşarak sosyal demokrat kitle partisine dönüşmek zorunda.Netice: 6 partiyi içeren bir Millet İttifakı, Türkiye için şanstır. Bu partileri bir araya getiren ilkeleri yapıcı eleştirilerle olgunlaştırmak gerekir. “Küçük olsun bizim olsun” psikolojisi yanlıştır."