Karar yazarı Akyol: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın güven tesis etmesi hem zor hem zorunlu

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, " Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın güven tesis etmesi hem zor hem zorunlu" görüşünü savundu.

Akyol, "Elvan’ın şu sözlerinin de altını çizmek gerekir: 'Her problemi piyasa ekonomisinin kuralları çerçevesinde şeffaf, hesap verebilir, rasyonel ve öngörülebilir bir şekilde çözeceğiz.' Vurguladığı kavramlara dikkat ediyor musunuz, hayati derecede önemli kavramlardır: Kurallar, şeffaflık, hesap verirlik, rasyonellik, öngörülebilirlik… Sayın Elvan, Bakanlığa ilk geldiğinde de kurumlara 'kanun ne diyorsa o' diye talimat vermişti. Çünkü özel emirlerle devlet yönetirseniz kurallara, öngörülebilirliğe, rasyonelliğe duyulması gereken güven kaybolur. Yaşayarak görüldü bu." düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "İhale Kanunu’nunda 190 defa değişiklik yaparak, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını kaldırarak, Sayıştay denetimini kısıtlayarak, Denetleme ve Düzenleme kurumlarını siyasallaştırarak, HSK’yı siyasi araç haline getirerek, atamalarda liyakat yerine sadakati öne olarak bu hayati kavramlara ilişkin güven çok aşındırıldı. Şimdi reformun bütün bu bozulmaları düzelterek evrensel standartlara dönmeyi içermesi gerekiyor. Hemen olmaz; ama kararlılığı gösterecek davranışlar şart. Evvela dilde reform; politik propaganda dilini bırakıp teknik dille konuşmak… Reformun ciddiyetini gösterecek birkaç ciddi paketi Meclis’e sevketmek… Elvan ve Ağbal gerçekten ve tam yetkiliyseler yapabilirler, yapmalılar." ifadesini kullandı.