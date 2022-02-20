Karar yazarı Akyol: Faiz yüzde 14'te devam ederken 'nass' ortadan kalkmış olabilir mi?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda faizi yüzde 14'te sabit bırakmasını değerlendirdi. Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faize karşı söylediği "nass ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor?" sözünü hatırlatarak "Oran yüzde 15 iken nass var, yüzde 14’te devam ederken nass ortadan kalkmış (mensuh) olabilir mi?" diye sordu.

Ticari kredi oranlarının yüzde 30'ların üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Akyol, Hazine'nin geçtiğimiz günlerde 3 milyar dolarlık kira sertifikası ihracında yüzde 7,25'le borçlanmasını da değerlendirerek şöyle dedi:

"Türkiye’nin yüzde 7.23 gibi çok yüksek, hatta Düyunu Umumiye faiziyle 3 milyar dolar borçlanmış olmasıdır! İslami 'Sukûk' senedi satarak Hazine 3 milyar borçlandı, 'faiz' denilmiyor, 'getiri' deniliyor. Kredinin maliyeti olarak hiçbir farkı yok! Ekonomimizin 'risk primi' o kadar yüksek ki, ancak yüzde 7.25 gibi bir 'getiri' yani faiz vererek borçlanabiliyoruz!"

Akyol, ayrıca Erdoğan'ın 2013'te yüzde 6'lık politika faizini çok bulduğunu hatırlatarak "Yüzde 6 faizi bile yüksek bulacaksın, ama öyle politikalar uygulayacaksın ki, sekiz yılda ülkede kişi başına gelir 12 bin dolardan 8 bin dolara düşecek, dış borçlar 450 milyar dolara çıkacak, resmi enflasyon yüzde 50’yi görecek… Merkez Bankası’nın emirle indirdiği politika faizi yüzde 14, bankalarda ticari kredi faizleri yüzde 30’un üstünde gezinecek… Niye böyle oldu, nerelerde yanlış yaptık diye düşünmek gerekmiyor mu?" diye sordu

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