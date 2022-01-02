Karar yazarı Akyol: Faiz, yüksek riskin fiyatıdır; AKP iktidarında da bunu görüyoruz

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep enflasyon sonuç" söylemini değerlendirdi. Akyol, "Yüksek faiz yüksek riskin fiyatıdır. AK Parti iktidarında da bunu görüyoruz" dedi. Akyol AKP dönemine ilişkin olarak şunları söyledi:

"İlk on yılda AB reformları, liberal söylem, yoğun sermaye girişi, sağlıklı ekonomik büyüme vardı; Erdoğan’ın bir faiz kavgası yoktu…

Fakat kurumlara müdahale, hukuk sorunları, dış politikada eksen tartışmaları, Merkez Bankasına baskılar arttıkça; hem ekonomik büyümede istikrarsızlık hem döviz ve faizde artışlar ortaya çıktı."

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