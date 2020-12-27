Karar yazarı Akyol 'faiz yorumu': Merkez Bankası Başkanı Ağbal da 'laf dinlemiyor' mu yoksa 'faiz sebeptir' söyleminin yanlışlığı artık görüldü mü?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında faiz artışına gitmesine ilişkin olarak, "Merkez Bankası Başkanı Ağbal da 'laf dinlemiyor' mu yoksa 'faiz sebeptir' söyleminin yanlışlığı artık görüldü mü?" yorumunu yaptı.

Akyol, "Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin bile üstünde bir artışla faizi yüzde 17’ye çıkardı; iyi etti. Dövizi dizginledi, sebat edilirse enflasyonu da aşağıya çeker. Banka, enflasyonla mücadeleyi kararlı olarak sürdüreceğini belirtiyor. Fakat 'faiz sebep, enflasyon sonuç' denilmiyor muydu? Bu söylem doğruysa enflasyonla mücadelenin yolu faizi aşağı çekmektir. Aksine, enflasyonla mücadele için faiz yükseltiliyor! Acaba Naci Ağbal da 'laf dinlemiyor' mu?! Yoksa 'faiz sebeptir' söyleminin yanlışlığı artık görüldü mü?" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Laf dinlemeyerek faizi artırmışlarsa Merkez Bankası kaybettiği bağımsızlığı kazanmaya çalışıyor diye sevinmek lazım. Hele de 'faiz sebeptir' sözünün yanlışlığı görüldü ise, çoook pahalıya mal olsa da yanlışlığı fark edildiyse bunu memnunlukla kaydetmek lazım. Ya siyaset yarın oy hesabıyla karar değiştirirse? Tabii garantisi yok." ifadesini kullandı.

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