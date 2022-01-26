Karar yazarı Akyol: Ekonomide büyük kayıplar yaşıyoruz, iktidar hâlâ Merkez Bankası’nı önemsizleştirmekle övünüyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Merkez Bankası bağımsızlığı diyeceksiniz ama yok öyle bir şey… Siyasetçi olarak biz sorumluyuz. Faiz artmayacak artık, bunu unutun!" sözlerine ilişkin olarak "Ekonomide büyük kayıplar yaşıyoruz, iktidar hâlâ Merkez Bankası’nı 'önemsizleştirmek'le övünüyor" dedi.

Merkez Bankası'nın kanunundaki 4. madde olan "Banka, bu Kanun ile kendisine verilen görev ve yetkileri, kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır." maddesini hatırlatan Akyol şöyle dedi:

"Güvenilir olmak için hiç olmazsa yürürlükteki kanuna sözlü olarak dikkat etmek veya Meclis’te, milletin gözü önünde kanunu değiştirmek gerekmez mi?

Kanuna mı güven kalır, yönetime mi?!

İktisadi krizin temelindeki asli faktör de bu güven ve öngörülebilirlik kaybıdır."

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