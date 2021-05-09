Karar yazarı Akyol: Doğu Akdeniz’de Filistin bile yanımızda değil

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Bugün dış kaynak çekemiyoruz. Diplomaside yalnızlık içindeyiz. Doğu Akdeniz’de Filistin bile yanımızda değil…" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Bugün 'Mısır kardeşimiz' diyoruz… 'Geleceğimizi Avrupa’da görüyoruz' diyoruz. Bunlar doğru sözler ama hiç akıldan çıkarılmamalıydı. Türkiye’nin iki yüz yıllık Batı politikası prensip olarak doğrudur. Çin-Rus bloku Türkiye için seçenek olamaz. Konjonktürün, ideolojinin, duyguların rüzgârlarına kapılmadan Türkiye Cumhuriyet’inin klasik diplomasisine dönmekten başka çıkar yol yoktur." ifadesini kullandı.