Karar yazarı Akyol: Dikkat etmek gereken husus, Sezen Aksu’nun şarkısındaki sözlerini eleştirmekten öteye, nefret kampanyası açılması

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, sanatçı Sezen Aksu'nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısındaki “Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözleri nedeniyle hedef gösterilmesini eleştirdi. Akyol, "Dikkat etmek gereken husus, Sezen Aksu’nun şarkısındaki sözlerini eleştirmekten öteye, nefret kampanyası açılması" değerlendirmesini yaptı.

Akyol yazısında, "Sanatçı Sezen Aksu, 2017’deki bir şarkısında geçen sözlerden dolayı öfkeli tepkilere maruz kaldı. Dikkat etmek gereken husus, Sezen Aksu’nun şarkısındaki sözlerini eleştirmekten öteye, nefret kampanyası açılmasıdır. Tasvip etmediğimiz bir davranışı sakin bir dille eleştirmek, hatta tahammülle karşılamak varken bu öfke niye? Üstelik bu tek taraflı değil… 'Kahrolsun, susturun, söyletmen vurun' sözlerini tarihimizin her döneminde bulabilirsiniz. Toplumsal gelişmeyle, siyasi ve fikri olgunlaşmayla ilgili bir mesele." düşüncesini dile getirdi.