Karar yazarı Akyol'dan "Kur benim için hiç önemli değil" diyen Bakan Albayrak'a: Madem öyle Merkez Bankası’nın rezervlerinden neden 120 milyar dolar harcadınız?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomik Programı'nın ardından yaptığı "Kur benim için hiç önemli değil" açıklamasını yorumladı.

Akyol, "Gazetecilerin kurdaki yükselişi sorması üzerine Sayın Bakan şu cevabı vermiş: 'Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum. Sanayimiz güçlü. Oraya hiç bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde.' Bunu okuyunca 'madem öyle, doları 6 lirada tutmak için Merkez Bankası’nın rezervlerinden neden 120 milyar dolar harcadınız' diye sormak geçti içimden." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Bakan Albayrak'tan gazetecilere: Döviz kuru benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum