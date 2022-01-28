Karar yazarı Akyol: Bütün tarihimizde hiçbir iktidar, Erdoğan hükümetleri kadar ağır borç ve faiz yükü altına girmemişti

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyasada yükselen faiz oranlarına karşı "Özel bankalar yüksek faizle sömürü çarkını devam ettirmekte" sözlerini değerlendirdi. Akyol, "faiz sömürüsü" sözünün "nass" yönüyle dini boyutunun da olduğunu ve Erdoğan'ın bu yolla hem düşük faizli krediye muhtaç, hem de faizden sakınan dindar vatandaşlara hitap ettiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Ancak şu bir gerçektir ki, bütün tarihimizde hiçbir iktidar, Erdoğan hükümetleri kadar ağır borç ve ağır faiz yükü altına girmemişti.

Erdoğan düşük faiz demekle doğru söylüyor, fakat emirle faiz indirmek gibi yanlış araçlar kullandığı için Türkiye’nin borcunu da faiz yükünü de tırmandırıyor. İşte hükümetin 2022 bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan para 240 milyar liradır!

Hangi hükümet bu kadar ‘faizci’ olmuştu?!.

Ama Erdoğan, enflasyonun üstünde faiz uygulayan bankaları 'faiz sömürüsü' yapmakla suçluyor.

Halbuki 'faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti' olduğunu söyleyen de kendisiydi"

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