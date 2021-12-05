Karar yazarı Akyol: Beklenen yüzde 10'luk büyüme istikrarlı ekonomi politikalarının değil, geçici dopinglerin sonucudur

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, bu yıl beklenen yüzde 10'luk büyümeye ilişkin olarak "İstikrarlı ve programlı ekonomi politikalarının sonuçları değil, geçici dopinglerin sonucudur" dedi.

"Ucuz faizli tüketim kredileriyle şişirilen piyasalar, Merkez Bankası ihtiyat akçesinin bütçeye alınıp harcanması, imar affı gibi bir defalık gelirler ve… '128 Milyar dolar'ın harcanması…" etkenlerini sayan Akyol yazısında "Geçici bolluklar seçim kazandırdı ama bu rant ekonomisi kalıcı olamazdı, işte kriz içindeyiz." dedi.

Akyol ayrıca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'in ekonomi politikasına yönelik "Çin böyle kalkındı" sözüne atıfta bulunarak "En tehlikelisi 'Çin modeli'dir. Umudum bundan da birkaç sonra vazgeçilmesidir"