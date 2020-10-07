Karar yazarı Akyol: AYM’nin ve yargının bağımsızlığını bütün iktidarlara karşı savunmak bizim vatandaşlık görevimiz

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırması tartışmasına ilişkin olarak, "AYM’nin ve yargının bağımsızlığını bütün iktidarlara karşı savunmak bizim vatandaşlık görevimiz" görüşünü savundu. Akyol, "Bahçeli’nin 'AYM’yi yeniden yapılandırma' düşüncesi ve bunu Cumhurbaşkanının desteklemesi, siyasetin hukuka tepeden bakmasının örneklerinden" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Fakat hâlâ yürütme önemsediği davalarda yargıya emir veriyor! Hâlâ Anayasa Mahkemesi 'bizden,' karar verdiğinde iyi, 'sizden' karar verdiğinde kötü oluyor! Aynı milliyetçi gelenekten gelen İyi Parti lideri Meral Akşener’in buna itirazında 'kuvvetler ayrılığı'nı vurgulayan ve AYM’yi kurum olarak savunan şu sözleri önemlidir: 'Anayasa Mahkemesi demokrasi ile yönetilen bir devletin en önemli güvencelerinden biridir. Hukuk sisteminde, kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmaz unsuru ve hukuki gücüdür!' Öyle bir çağdayız ki bağımsız bir Anayasa Mahkemesi yoksa, güçlü yürütme çıkarttıracağı kanunlarla bütün erkleri hükmü altına alabilir. Bunu denetleyip durduracak hukuki organ, Anayasa Mahkemesi’dir." değerlendirmesinde bulundu.

Akyol, "AYM’nin ve yargının bağımsızlığını bütün iktidarlara karşı savunmak bizim vatandaşlık görevimizdir. Bütün iktidarlara karşı bağımsız davranarak evrensel hukuka sahip çıkmak da bütün yargıçların ahlaki sorumluluğudur." yorumunu yaptı.

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