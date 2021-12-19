Karar yazarı Akyol: Artık laf dinleyen bir Merkez Bankası var; piyasalar allak bullak

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, ekonomideki kötü gidişatın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna işaret etti. Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'ya ilişkin olarak "laf dinlemiyordu" sözüne atıfta bulunarak "Artık 'laf dinleyen' bir Merkez Banka’mız var; faizi indireceğim diye durmadan dövizi ve devlet borçlarının faizini körüklüyor, piyasalar allak bullak!" dedi.

Akyol, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "tek imza" sistemi olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Eskiden Merkez Bankası Başkanı ve yöneticileri belli eğitim kalitesi ve uzun süre Merkez Bankacılığı tecrübesi olanlar arasından Bakanlar Kurulu kararıyla ve beş yıl için göreve atanırlardı.

Başkan Yardımcıları ise, politikacıların çevresindeki kişilerce değil, Merkez Bankası Başkanının teklifi ile ve Hazine Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından 'üçlü imza' ile yine beş yıllığına atanırdı.

Yanlış politika direktiflerine karşı, 'laf dinlemiyorum' deme erdemini gösterebilirlerdi."

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