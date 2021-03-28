Karar yazarı Akyol: Anayasa Mahkemesi yön değiştiriyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, “Anayasa Mahkemesi'nin siyaseten önem taşıyan kararlarında bir yön değişmesi yaşanıyor: Evrensel hukuk referanslı özgürlükçü anlayıştan, iç güvenliği ve kamu otoritesini önceleyen anlayışa doğru bir değişim." görüşünü savundu.

Akyol, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4-5 yıldır AYM'ye yaptığı atamalar, bu değişimin esas faktörü…" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlıyor musunuz? Büyükada’da gizlice toplanan ajanlar, casuslar bütün terör örgütlerini destekleyerek Türkiye’ye karşı haince bir kaos planı hazırlamışlardı!

Soruşturmalarda Başsavcı İrfan Fidan dönemiydi… Suçlanan ve tutuklanan isimlerden Özlem Dalkıran’nın başvurusunda, AYM geçen hafta kararını açıkladı: Suçlamaların hiçbirinin delili yok! Tutuklamalarla hak ihlali yapılmıştır! (B. No: 2017/35203)

Suçlamalar o kadar mesnetsizdi ki, bu defa, Erdoğan'ın atadığı üyeler de "ihlal" kararına katılmışlardır, karar tek üyenin 'karşı oy'una mukabil 12 üyenin oylarıyla alınmıştır Kararı veren heyette en yeni üye İrfan Fidan da olsaydı, ne yönde oy kullanırdı? Cidden merak etmeye değer. Netice: Türkiye'de temel hak ve hürriyetlerin tanımında tek itibarlı referans evrensel hukuk normlarıdır. Bu sebepledir ki, yargının bağımsız ve tarafsız olması hukukun olmazsa olmazıdır. Aksine davranışlar ülkede gerilimi arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Bu sebepledir ki, yargının bağımsız ve tarafsız olması vatanseverliğin de gereğidir."