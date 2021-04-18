Karar yazarı Akyol: 128 milyar dolar nerede?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "İktidarın '128 milyar dolar nerede?' afişlerini yasaklaması hem ekonominin nasıl yönetildiğini hem CB sisteminin nasıl bir ülke yönetimi olduğunu gösteriyor." görüşünü savundu.

Akyol "128 milyar dolar nerede?" başlıklı yazısında, "Ülkemizde tasarruf oranı vahim derecede düşüktür. Tüketimi teşvik eden iktidar faizi düşük tutmak için bastırdığında döviz aşırı kıymetlendi… Dövizi bastırmak için de piyasaya dolar sürüldü, '128 milyar dolar' böyle eridi gitti. Şevket Pamuk ve Daron Acemoğlu gibi uzmanların 2014’te başladıkları 'bunun sonu kriz' uyarılarına iktidar aldırmadı." düşüncesini dile getirdi.

Akyol şu ifadeleri kullandı:

"İktisat ilminin kurallarını ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığını savunan Erdem Başçı ‘ihanet’le suçlandı! Murat Çetinkaya da direndi ama “laf dinlemiyor” diye görevden alındı… Cumhurbaşkanına “hakaret” iddiası gülünçtür. Beştepe silüetleri bulunmayan afişler asılmaya başlayınca kısa bir şaşkınlığın ardından bazı valiler yeni bir gerekçe icat ettiler, “korona tedbirleri kapsamında” afişleri yasaklamaya başladılar. İl İdaresi Kanunu’nun “kamu esenliğinin sağlanması”ndan bahseden maddelerine dayanarak…

İktidarın “lebâlep” kongresinde virüs yok, kamu esenliği berkemal… Ama afişte virüs var, kamu esenliği için tehlikeli! Vali ve kaymakamların yasak kararlarına karşı idare mahkemelerine gidilebilir ama hâkimler HSK eliyle başka bir yere sürülme riskini göze almadan karar verebilir mi? Bakalım göreceğiz. Son olarak da CHP’nin elektrik ve doğal gaz zamlarını anlatın broşürü savcı emriyle toplatıldı!!!"