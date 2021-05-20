Karar yazarı Akif Beki: Peker’i konuşmaya ikna edecek gazeteci, Peker tarafından kaydedilerek konuşturuluyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Sedat Peker'in Hadi Özışık ile olan görüşmesini yayınladıktan sonra yıkıcı bir darbe indirdiğini belirterek, "Peker’i konuşturması gereken bir gazeteci, ifşalarının doğrusu yanlışıyla aydınlatılması için bastıracakken üstünü kapatmak için araya girmiş. Ve bunu doğrulamakta hiçbir sakınca görmüyor. Kaydetmek üzere Peker’i konuşmaya ikna edecek gazeteci, Peker tarafından kaydedilerek konuşturuluyor. Kamuoyunu bilgilendirme görevini Peker’e devrediyor yani" diye yazdı.

Özışık'ın gazetecilik kendi adını mesleki itibarını ayaklar altına aldığını söyleyen Beki, "Bakan’dan habersiz, durumdan vazife çıkararak inisiyatif kullandığını açıklıyor. “Peker’in yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden kendisini sakinleştirmeyi ve Türkiye’nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım” diyerek tüm sorumluluğu üstüne alıyor. Velinimetini kurtarmak için kendisini yakarken gazeteciliğini de feda etmesi takdire şayan değil mi" ifadelerini kullandı.

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