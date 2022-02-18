Karar yazarı Akif Beki: Nasıl "geççek" o önemli; iz bırakarak delip de mi "geççek", yandan teğet mi...

Karar yazarı Akif Beki, Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek" ile ilgili olarak, "İz bırakarak delip de mi 'geççek', yandan teğet mi, görelim" dedi.

Beki, Tarkan'ın şarkısını henüz dinlemediğini, yazıyı çıkış öncesinde kaleme aldığını belirterek, "Şöyle kulak dolduracak, akılda kalacak, ‘çalsa da dinlesek’ dedirtecek, esaslı bir pop hiti çıkmayalı uzun zaman oldu. Beğenirsem, Türkçeyi bozmuş diye adına da takılmam, söz" dedi.

Beki şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki halk ağzı, konuşma dili şarkıya, türküye kitabi dilden daha çok gider. Bir de oturtmuş, yakıştırmışsa doyulmaz. Bozukmuş, ne münasebet!

Tarkan 'geççek' diyor.

Neler geçmedi ki, bu da geçer, 'geççek'tir elbet de nasıl 'geççek', sahiden mi; o önemli. İz bırakarak delip de mi 'geççek', yandan teğet mi, görelim."

TIKLAYIN - c "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, düş artık yakamızdan"

'Megastar'ın Geççek adlı yayınladığı son şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer alıyor. Sosyal medyada söz konusu şarkı için, "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.