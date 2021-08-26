Karar yazarı Akif Beki: IMF'den gelecek parayla rezervler 115 milyar dolara çıkacak; allem kallem ancak bu kadar toparlanabildi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde Merkez Bankası rezervi 109’dan 115 milyar doların üzerine çıkacak” sözlerini değerlendirdi. Beki "Apaçık bir müjdeydi. Adını anmadı ama 'süreci tamamlanacak işlemler'den kastı, IMF’den bize ayrılan destek payıymış. Bilenler hemen uyandı" dedi.

Beki, IMF'den gelecek paranın Merkez Bankası rezervlerine eklenmesiyle rezervlerin 115 milyar dolara yükseleceğini ancak halen 128 milyar dolara erişilemediğini ifade ederek "Ve hala net bakiyemiz eksi çıkıyor. Borçtu, takastı, IMF desteğiydi...Allem kallem ancak bu kadar toparlanabildi. Ay aydın, hesap ortada. Gideni, yerine koyamıyoruz" diye yazdı.

Beki, "Erdoğan ve Bakanlar, demokrasi ve hukuk reformları ihtiyacını nasıl duyurmuştu?" diyerek şöyle yazdı:

Ekonominin iyileşmesi için, önce hukukla demokrasinin iyileştirilmesi gerekiyordu. Demokrasi ve hukuk kötüleştiğinden ekonominin de kötüleştiği sonucu çıkıyordu.

Birinin bozulması sebep, diğerininki sonuçtu.

Demokrasi ve hukuk toparlanmadan ekonomi de düzelemezdi.

Cumhurbaşkanı ve bakanlar, şimdi ekonominin şaha kalktığını söylediğine göre... Sebepler düzelmeden sonuçtaki bu düzelme nasıl mümkün oldu?

Ancak mucizeyle açıklanabilir."

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